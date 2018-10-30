В Дагестане полицейский неудачно сыграл в русскую рулетку

Хасавюрт, Дагестан, , 18:05 — REGNUM В Дагестане сотрудник полиции в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием случайно получил ранение. На момент происшествия он находился вне службы, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошёл 25 октября, однако известно о нём стало только сегодня. Полицейский был доставлен в больницу в городе Хасавюрт. Его состояние оценивается как тяжёлое.

По данному факту руководство МВД Дагестана проводит служебную проверку. По её результатам страж порядка может быть уволен, а его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Агенство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что в момент инцидента полицейский был нетрезв и находился со своими друзьями в кафе в городе Хасавюрте. Поставив пистолет Стечкина на автоматический режим, он вышел на улицу и стал стрелять в воздух. Вернувшись обратно в заведение, страж порядка заявил, что опустошил обойму. В доказательство своего утверждения мужчина нажал на курок и получил ранение.

Напомним, в январе 2015 года в американском штате Кентукки полицейский случайно выстрелил в себя в лифте, уронив пистолет. Врачам удалось спасти его жизнь.