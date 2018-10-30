В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Калуга, , 17:49 — REGNUM В Калуге в районе дома №31 по улице Фомушина произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского транспорта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2114», двигаясь на запрещающий сигнал светофора со стороны ул. Верховой в сторону ул. Фомушина, допустил столкновение с микроавтобусом «ГАЗ», перевозившим пассажиров по маршруту №29.

В салоне автобуса находились 10 человек. В результате столкновения транспортных средств ранения получили пять пассажиров микроавтобуса и водитель ВАЗ-2114, который в данный момент находится в отделении реанимации. Пострадавшие пассажиры доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства совершения ДТП уточняются. Затруднений для передвижения транспорта нет.

Напомним, в 2017 год на дорогах Калуги было зарегистрировано 575 ДТП, в которых 21 человек погиб и 694 человека получили ранения различной степени тяжести. Наиболее распространенным видом ДТП явилось столкновение транспортных средств (276 ДТП), при которых 36 человек погибли и 469 получили ранения. Одним из видов нарушений, послуживших причиной ДТП, явилось несоблюдение очередности проезда перекрестков. По этой причине зарегистрировано 107 ДТП, в которых семь человек погибли, 160 получили ранения.