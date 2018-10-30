В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали шесть человек

Калуга, , 17:25 — REGNUM В Калуге шесть человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла около 14:15 в районе дома №31 по улице Фомушина.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2114» проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с микроавтобусом «ГАЗ», перевозившим пассажиров по маршруту №29.

В салоне маршрутки в момент ДТП находились десять человек. В результате аварии водитель ВАЗа доставлен в реанимацию, пять пассажиров микроавтобуса доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии продолжают работать сотрудники ГИБДД, выясняются все подробности и обстоятельства произошедшего.