В Донбассе сержант ВСУ застрелил своего командира

Марьинка, Украина, , 17:46 — REGNUM Украинский лейтенант ВСУ погиб во время перестрелки со своим подчиненным в Марьинке, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 30 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел в 28-й бригаде ВСУ. Между военнослужащими произошел конфликт, который перерос в перестрелку между командиром разведывательного подразделения и его подчиненным сержантом. В результате командир погиб, а сержант получил огнестрельные и осколочные ранения.

Безсонов отметил, что украинское командование скрыло факт перестрелки и заявило, что якобы имел место «обстрел» со стороны ДНР.

Напомним, дисциплина в украинской армии находится на очень низком уровне, что доказывается многочисленными неуставными взаимоотношениями, дезертирствами и самоубийствами.