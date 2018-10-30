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В Донбассе сержант ВСУ застрелил своего командира

Происшествия

Между военнослужащими разгорелся конфликт

В Донбассе сержант ВСУ застрелил своего командира
Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1928. СССР
Самосуд

Марьинка, Украина, 30 октября 2018, 17:46 — REGNUM  Украинский лейтенант ВСУ погиб во время перестрелки со своим подчиненным в Марьинке, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 30 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, инцидент произошел в 28-й бригаде ВСУ. Между военнослужащими произошел конфликт, который перерос в перестрелку между командиром разведывательного подразделения и его подчиненным сержантом. В результате командир погиб, а сержант получил огнестрельные и осколочные ранения.

Безсонов отметил, что украинское командование скрыло факт перестрелки и заявило, что якобы имел место «обстрел» со стороны ДНР.

Напомним, дисциплина в украинской армии находится на очень низком уровне, что доказывается многочисленными неуставными взаимоотношениями, дезертирствами и самоубийствами.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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