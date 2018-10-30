Нижегородку подозревают в заказном убийстве сына за 150 тыс. рублей

Уренский район, Нижегородская область, , 16:51 — REGNUM В отношении 52-летней жительницы Нижегородской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму»), возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Следствие полагает, что женщина предложила односельчанину совершить убийство своего сына за гонорар в размере 150 тыс. рублей. Насильственную смерть планировалось замаскировать передозировкой наркотических средств.

Предполагаемый исполнитель убийства на этапе подготовки сообщил о замысле в правоохранительные органы. Также он согласился принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях, направленных на выявление преступления и его возможных участников.

26 октября заказчица получила информацию о «смерти» своего 32-летнего сына и передала исполнителю часть гонорара — 75 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зимой СУ СКР Нижегородской области расследовало уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины со связанными руками в одном из водоемов Дальнеконстантиновского района.

Оперативникам удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались 59-летняя мать погибшего, 68-летняя тетя и ее 22-летняя внучка, а также двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет.

Женщина попросила родную сестру помочь ей лишить жизни своего сына. Та, в свою очередь, обратилась к внучке, которая совместно с сожителем и его другом согласились выполнить просьбу родственницы. 40-летний сын заказчицы был сначала жестоко избит, а затем, повредив ему ступни ног, мужчину утопили в водоеме. В январе все подозреваемые были заключены под стражу.