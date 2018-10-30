Верховный суд отказал в снисхождении воронежцу, убившему двухлетнюю дочь

Воронеж, , 16:20 — REGNUM Верховный суд РФ поставил точку в громком уголовном деле в отношении жителя Воронежской области, который ранее был признан виновным в жестоком убийстве собственной двухлетней дочери. Мужчина пытался обжаловать приговор воронежского суда, но получил отказ, и ближайшие 17 лет проведет в колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Убийство девочки потрясло регион в марте 2017 года. О пропаже маленькой девочки в селе Красноселовка Петропавловского района правоохранителям сообщила ее мать. Ребенка искали несколько дней, тело девочки нашли в реке. Практически сразу был задержан подозреваемый — отец ребенка. Как установило следствие и суд, в марте 2017 года Сергей Кондратенко, гуляя со своей дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить ребенка. Беспомощную дочь он бросил в реку Толучеевку. Причиной убийства стало желание отомстить матери ребенка — своей бывшей жене.

В июне этого года суд вынес решение по громкому делу и признал Кондратенко виновным в убийстве, а также в краже, совершенно ранее. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор в Верховный суд Российской Федерации. 30 октября 2018 года, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила приговор областного суда в силе, а жалобу Кондратенко — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.