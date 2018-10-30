Аналитик CNN о падении Boeing 737: наиболее вероятен механический сбой

Джакарта, , 16:21 — REGNUM Дэвид Суси, аналитик CNN, который также является бывшим инспектором безопасности федерального авиационного управления США заявил, что еще рано определять причину падения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает Sindonews.

По его мнению, есть некоторые вещи, которые кажутся странными. «Самое странное для меня — это тот факт, что ни пилот, ни экипаж не объявили о чрезвычайной ситуации», — заявил Дэвид Суси.

«Согласно траектории полета, самолет совершил очень крутой прыжок, это было необычно», — продолжил аналитик CNN.

«На данный момент наиболее вероятен какой-то механический сбой. Необходимо как можно скорее найти черный ящик и выяснить причину авиакатастрофы, поскольку эта модель самолета новая, подобное может случится и с другими моделями», — подметил Дэвид Суси.

По словам эксперта, главное — это найти аудиозапись из кабины самолета и регистратор данных полета, что поможет определить причину падения самолета.

Известно, что самолет падал с высоты 1479 метров, с очень высокой скоростью. Самолет достиг воды всего за 21 секунду.

Напомним, примерно через три минуты после того, как Boeing 737 вылетел из международного аэропорта Сукарно-Хатта, пилот попросил разрешения вернуться в аэропорт. Через десять минут самолет упал в воду у берегов Явы.

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