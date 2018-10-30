Соцработников в Чувашии лишали части зарплаты в пользу руководства

Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий (подведомственное минтруду Чувашии). Его обвиняют в серии преступлений коррупционной направленности, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что злоумышленник в различные периоды в 2015—2017 годах в Чебоксарах «практически ежемесячно, угрожая увольнением, требовал от пятерых подчиненных взятки на общую сумму более 200 тыс. рублей». Данные средства они передавали за счёт заработной платы, либо материальной помощи.

«Кроме того, он обеспечивал выплату в полном объеме заработной платы восьми подчиненным, а некоторым из них — материальной помощи, предоставляя при этом возможность не присутствовать на рабочих местах на постоянной основе, а только в определенные дни. Работники взамен передавали ему часть из зарплаты и матпомощи», — сказал Олег Дмитриев.

По данным следствия, общая сумма полученных незаконных доходов превысила 400 тыс. рублей. Согласно материалам дела, с апреля по июль 2017 года злоумышленник получал «мимо кассы» ежемесячно 2 тыс. рублей от гражданки, которой был предоставлен временный приют в учреждении.

В рамках уголовного дела допрошены более 30 свидетелей, потерпевшими признаны 11 человек. Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки» — пять эпизодов), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий» — шесть эпизодов), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — восемь эпизодов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения»).

В ходе следствия арестованы принадлежащие обвиняемому автомобиль Volkswagen Polo, земельный участок в Севастополе, иное недвижимое имущество в Чебоксарах, а также денежные средства и ювелирное изделие. В минтруд Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Напомним, в 2016 году была осуждены бывшая заведующая центра профпатологии городской клинической больницы №1, одновременно занимавшаядолжность заведующей поликлиники лечебного учреждения. Её признали виновной в получении взяток и осудили условно. Следствием и Калининским райсудом Чебоксар установлено, что с июля 2009 по август 2012 года злоумышленница требовала от девяти своих подчиненных взятки на общую сумму 630 тыс., рублей из сумм получаемых ими стимулирующих выплат. В следственном управлении отмечали, что подчинённые были вынуждены выполнять незаконные требования, опасаясь прекращения их начисления, а также увольнения.