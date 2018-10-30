На замок ради безопасности? Под Смоленском на время занятий запирают школы

Рославль, Смоленская область, , 15:48 — REGNUM В нескольких школах города Рославля Смоленской области на период занятий начали запирать входные двери. Об инициативе руководства школ в социальных сетях рассказали сами школьники и их родители.

По информации местного портала burcevka.ru, известно, что как минимум в трех общеобразовательных средних школах Рославля начали закрывать все входы и выходы после звонка на первый урок. Как сообщается, нововведения появились после трагедии в Керчи, когда студент колледжа убил 20 человек и ранил — более 50. Идея руководства школ вызвала широкую дискуссию в социальных сетях.

«В связи с недавно произошедшей ситуации в Керчи, а также пожаром в Кемерово, я задумалась о безопасности в школе. Так как я сама являюсь ученицей этой школы, то хочу сказать, что то, что творится там, не безопасно. Начнём с того, что после первого урока закрывают малый вход в школу. Казалось бы, пустяк, и многие подумают, что это хорошо, ведь есть ещё главный вход. Мол, закрыли наверно, чтобы посторонние люди не ходили. Ладно, хорошо, допустим. Но как вы отреагируете на то, что и главный вход закрыт?» — написала в местном паблике одна из школьниц.

«А как же техника безопасности? Правильно, с одной стороны ходить не будут лишние, хотя за этим могут смотреть те, кто сидят на вахте, а с другой … Случись что, куда людям деваться? Куда бежать? Ах, да ещё же есть запасные выходы, которые также закрыты! Пожар, теракт, да любое происшествие, куда людям бежать? Если тот, у кого ключи от дверей будет далеко в этот момент или растеряется, нам что — умирать? Все, что остаётся — это прыгать в окно!»

Как пишут жители, входы закрываются в школах № 10, 9 и 4.

«Все выходы закрыты. Беслан, Кемерово, Керчь… Не только родители боятся за своих детей, но и сами дети стали задумываться о безопасности своей жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Керченского колледжа Владислав Росляков убил 20 студентов и сотрудников колледжа. Еще 50 оказались в больнице с различными ранениями. Сам Росляков, по версии следствия, покончил с собой. В марте этого года в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большинство погибших оказались заперты в кинозале.