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На замок ради безопасности? Под Смоленском на время занятий запирают школы

Происшествия

Администрации ряда школ запирают входные двери после начала уроков

На замок ради безопасности? Под Смоленском на время занятий запирают школы
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Рославль, Смоленская область, 30 октября 2018, 15:48 — REGNUM  В нескольких школах города Рославля Смоленской области на период занятий начали запирать входные двери. Об инициативе руководства школ в социальных сетях рассказали сами школьники и их родители.

По информации местного портала burcevka.ru, известно, что как минимум в трех общеобразовательных средних школах Рославля начали закрывать все входы и выходы после звонка на первый урок. Как сообщается, нововведения появились после трагедии в Керчи, когда студент колледжа убил 20 человек и ранил — более 50. Идея руководства школ вызвала широкую дискуссию в социальных сетях.

«В связи с недавно произошедшей ситуации в Керчи, а также пожаром в Кемерово, я задумалась о безопасности в школе. Так как я сама являюсь ученицей этой школы, то хочу сказать, что то, что творится там, не безопасно. Начнём с того, что после первого урока закрывают малый вход в школу. Казалось бы, пустяк, и многие подумают, что это хорошо, ведь есть ещё главный вход. Мол, закрыли наверно, чтобы посторонние люди не ходили. Ладно, хорошо, допустим. Но как вы отреагируете на то, что и главный вход закрыт?» — написала в местном паблике одна из школьниц.

«А как же техника безопасности? Правильно, с одной стороны ходить не будут лишние, хотя за этим могут смотреть те, кто сидят на вахте, а с другой … Случись что, куда людям деваться? Куда бежать? Ах, да ещё же есть запасные выходы, которые также закрыты! Пожар, теракт, да любое происшествие, куда людям бежать? Если тот, у кого ключи от дверей будет далеко в этот момент или растеряется, нам что — умирать? Все, что остаётся — это прыгать в окно!»

Как пишут жители, входы закрываются в школах № 10, 9 и 4.

«Все выходы закрыты. Беслан, Кемерово, Керчь… Не только родители боятся за своих детей, но и сами дети стали задумываться о безопасности своей жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 18-летний студент Керченского колледжа Владислав Росляков убил 20 студентов и сотрудников колледжа. Еще 50 оказались в больнице с различными ранениями. Сам Росляков, по версии следствия, покончил с собой. В марте этого года в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большинство погибших оказались заперты в кинозале.

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Противопожарная безопасность
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