Ураган в Италии: обнаружены тела 11 погибших

Венеция, Италия, , 15:47 — REGNUM Обнаружены тела 11 погибших в результате урагана и шторма, обрушившихся на Италию в понедельник и продолжавшихся всю ночь на вторник, 30 октября, сообщает La Repubblica.

В связи с тем, что погодные условия не улучшаются, образовательные и некоторые другие учреждения в северных регионах страны закрыты, а главы местных администраций просят жителей не покидать свои дома без важных причин.

За последние 48 часов было проведено более 7000 спасательных мероприятий. Движение по некоторым автомобильным и железным дорогам на севере страны приостановлено. Закрыт и аэропорт в Генуе.

Как сообщалось ранее, в результате урагана пострадали десятки людей, а особенно сложной остается ситуация в Венеции, где почти весь центр города затоплен водой, Кортине д’Ампеццо и ряде других населенных пунктов, где люди остаются без электричества, а также в Рапалло, где шторм уничтожил небольшой местный порт.

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