СКР начал проверку по факту пожара на нефтебазе в Югре

Нижневартовск, Югра, , 15:41 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры начата процессуальная проверка по факту пожара на одной из нефтебаз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Сейчас следователи выехали на место ЧП. По сведениям ведомства, пожар в технологическом резервуаре возник в ходе осуществления работ на нефтяном месторождении.

Также в СКР уточняют информацию о пострадавших. Напомним, пока известно о двух гражданах, получивших травмы. Также местные СМИ сообщают об одном пропавшем без вести.

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