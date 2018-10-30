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СКР начал проверку по факту пожара на нефтебазе в Югре

Происшествия

Следователи выехали на место ЧП

СКР начал проверку по факту пожара на нефтебазе в Югре
Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР
Горит нефть

Нижневартовск, Югра, 30 октября 2018, 15:41 — REGNUM  В Нижневартовском районе Югры начата процессуальная проверка по факту пожара на одной из нефтебаз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Сейчас следователи выехали на место ЧП. По сведениям ведомства, пожар в технологическом резервуаре возник в ходе осуществления работ на нефтяном месторождении.

Также в СКР уточняют информацию о пострадавших. Напомним, пока известно о двух гражданах, получивших травмы. Также местные СМИ сообщают об одном пропавшем без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на нефтебазе в Югре: есть пострадавшие

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