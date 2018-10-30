В Киргизии остановили Камбаратинскую ГЭС-2

Бишкек, , 15:38 — REGNUM В Киргизии остановили Камбаратинской ГЭС-2. По сообщению компании «Электрические станции» это произошло из-за заиления затвора.

Энергетики отметили, что аварийной ситуации на гидроэлектростанции, входящей в состав Нарынского каскада гидроэлектростанций, не возникало, гидроагрегат находится в рабочем состоянии.

«Это непредвиденная, но исправимая ситуация, работы по устранению будут завершены до конца ноября. Процесс объемный, трудоемкий…»

Объясняя причины произошедшего, энергетики сообщили, что ил и песчаный нанос скапливается именно на Камбаратинской ГЭС-2, поскольку выше нее по течению реки Нарын нет других гидротехнических сооружений.

Также энергетики подчеркивают, что дефицита электроэнергии в Киргизии не возникнет, поскольку Камбаратинская ГЭС-2 имеет мощность лишь в 90 мегаватт, в то время как общая мощность находящихся на балансе «Электрических станций» энергообъектов достигает почти 3,4 гигаватта.

ИА REGNUM напоминает, что возведение Камбаратинской ГЭС-2 мощностью в 360 мегаватт началось в 1986 году. Однако после развала СССР в 1991 году строительные работы по этому проекту были прекращены. Возобновили их только в 2007 году.

С 27 ноября 2010 года на Камбаратинской ГЭС-2 запустили первый гидроагрегат мощностью 120 мегаватт. Но ее пришлось снизить до 90 мегаватт из-за ограничений пропускной способности линий электропередач.