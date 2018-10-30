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Пожар на нефтебазе в Югре: есть пострадавшие

Происшествия

Один рабочий пропал без вести

Пожар на нефтебазе в Югре: есть пострадавшие
skylark
Пожарная безопасность

Нижневартовск, Югра, 30 октября 2018, 15:35 — REGNUM  В Нижневартовском районе Югры на нефтебазе горит резервуар с нефтью. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном управлении МЧС.

Пожар не распространяется. Тушение огня изначально вели три силами частной пожарной охраны. В помощь им были направлены подразделения МЧС.

Как отмечают в окружном Центре медицины катастроф, два человека получили травмы. Они доставлены в Нижневартовскую клиническую больницу. СМИ сообщают о пропавшем без вести рабочем. Идут его поиски.

Читайте развитие сюжета: СКР начал проверку по факту пожара на нефтебазе в Югре

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