Пожар на нефтебазе в Югре: есть пострадавшие

Нижневартовск, Югра, , 15:35 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры на нефтебазе горит резервуар с нефтью. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном управлении МЧС.

Пожар не распространяется. Тушение огня изначально вели три силами частной пожарной охраны. В помощь им были направлены подразделения МЧС.

Как отмечают в окружном Центре медицины катастроф, два человека получили травмы. Они доставлены в Нижневартовскую клиническую больницу. СМИ сообщают о пропавшем без вести рабочем. Идут его поиски.

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