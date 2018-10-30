Авиакатастрофа в Индонезии: ряд зарубежных стран готов оказать помощь

Джакарта, , 15:35 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии заявил, что он получил много предложений о помощи со стороны ряда зарубежных стран, в том числе США, для оказания помощи в поиске самолета Lion Air, упавшего 29 октября в воды Караванга, сообщает Antaranews.

«Команда из Соединенных Штатов планирует приехать в Индонезию. Они также собираются привезти с собой специалистов авиастроительного завода Boeing», — заявили в комитете по безопасности на транспорте в Индонезии.

Ожидается, что спасательная команда США и 10 представителей компании Boeing прибудут в Индонезию 31 октября 2018 года, чтобы помочь с поисками самолета.

Помимо США, индонезийский комитет получил предложения о помощи из других стран, таких как Аргентина, Сингапур, Малайзия и Саудовская Аравия.

«Хотя все заинтересованные страны могут приехать в Индонезию, административные положения министерства иностранных дел должны быть выполнены», — подчеркивают в национальном комитете по безопасности на транспорте в Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день поиски жертв проводились в пяти морских милях от места исчезновения самолета, на второй день поиски были расширены еще на пять морских миль. В настоящее время ни сам самолет, ни черный ящик ещё не обнаружены.

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