В Прикамье проверяют версию убийства бомжа девятилетним мальчиком

Чайковский, Пермский край, , 15:30 — REGNUM В Чайковском Пермского края заживо сгорел мужчина без определённого места жительства. Как сообщили 30 октября корреспонденту ИА REGNUM с СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», а на причастность к совершению преступления проверяются несовершеннолетние лица.

Стоит отметить, что тело бомжа обнаружено 14 октября у входа в подвал одного из домов на улице Сосновой. У мужчины 1980 года рождения выявлены термические поражения кожи.

По данным портала v-kurse.ru, сначала выдвигалась версия о том, что мужчина скончался из-за неосторожного обращения с огнём. Однако в ходе расследования выяснялись подробности, которые породили другую версию. Возле подвала играл зажигалкой девятилетний ребёнок. Он поджёг бумагу и бросил её на бомжа. Мужчина скончался на месте от сильных ожогов. Силовики сообщили, что мальчик воспитывается в благополучной семье.