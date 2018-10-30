ДНР: ВСУ скрывают потери, рассказывая сказки о боях с «сепаратистами»

Донецк, , 15:13 — REGNUM Командир подразделения разведки ВСУ Гаврилюк скончался после перестрелки с подчинённым, заявил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время брифинга 30 октября, сообщил Донецкое агентство новостей.

«Двадцать восьмого октября в районе населенного пункта Марьинка на фоне неуставных взаимоотношений произошел конфликт между боевиками 28-й бригады. В результате начавшейся перестрелки от рук собственного подчиненного погиб командир разведывательного подразделения лейтенант Гаврилюк 1970-го года рождения. Зачинщик же, сержант Копылец, 1990-го года рождения, госпитализирован с огнестрельными и осколочными ранениями», — рассказал военный.

Он также напомнил, что ранее в результате драки левого глаза лишился боевик ВСУ Ефимов 1992-го года рождения.

Безсонов добавил, что украинское командование скрывает реальное положение дел от начальства, рапортуя о ранениях в ходе боёв с защитниками ДНР.

Напомним, в июле 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил цифру небоевых потерь ВСУ — 14 тыс. с начала гражданской войны. При этом официальные боевые потери украинских карателей на март 2018 года составляли около 10 тыс. человек.

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