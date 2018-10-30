Теракт в Ираке: погибли паломники

Багдад, , 15:11 — REGNUM В восточной провинции Ирака Дияла в результате террористического акта погибли двое шиитских паломников, сообщает 30 октября Anadolu.

«Самодельное взрывное устройство сработало на обочине, в результате чего погибли двое паломников», — говорится в заявлении полиции провинции Дияла.

Помимо погибших, по меньшей мере два человека получили ранения, им оказывается вся необходимая помощь. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка.

Тем не менее правоохранительные органы подозревают в теракте боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявлял о победе над террористами, однако они до сих пор совершают преступления на территории страны.

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