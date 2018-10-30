Глава поисково-спасательной операции: «мы пытаемся найти черный ящик»

Караванг, Индонезия, , 15:03 — REGNUM Поиски черного ящика продолжаются второй день после падения самолета Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

«Мы по-прежнему пытаемся найти сам самолет и черный ящик. С 10:30 по местному времени мы используем многолучевой эхолот, но пока ничего не обнаружили», — заявил глава поискового агентства М.Сяуги.

В первый день поиски жертв проводились в пяти морских милях от места исчезновения самолета, на второй день поиски были расширены еще на пять морских миль.

«Мы продолжим работу до вечера, если ничего не найдем, область поиска снова будет расширена», — отметил М.Сяуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель индонезийского национального агентства по поиску и спасению заявил, что спасательная команда отправила 34 мешка с останками погибших на экспертизу.

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