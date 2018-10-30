В Калуге задержали подозреваемую в мошенничестве при оформлении кредитов

Калуга, , 14:36 — REGNUM Сотрудники полиции задержали 21-летнюю жительницу Калуги, которая подозревается в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщает 30 октября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, девушка в отсутствии знакомой, с которой снимала квартиру, взяла ее паспорт и оформила по чужому документу кредит на телефон в магазине на сумму 58,5 тыс. рублей. После этого она положила документ на место.

Спустя неделю она вновь взяла паспорт знакомой и уже в другом магазине оформила кредит на покупку телефона на сумму почти 19 тыс. рублей. По данным фактам были возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которая подозревается в обналичивании денег со счётов вкладчиков.

При этом коллегам женщина объясняла, что делала это по просьбам самих клиентов, которые не могут воспользоваться услугами банка из-за плохого самочувствия или семейных проблем. Затем мошенница вообще оформила на себя липовую доверенность.

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