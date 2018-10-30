На месте затопления дока под Мурманском ликвидируют разлив нефтепродуктов

Мурманск, , 14:41 — REGNUM Специалисты ведут работы по ликвидации последствий разлива топлива на месте затопления плавучего дока ПД-50 вблизи Мурманска. Об этом сообщила 30 октября губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Напомним, на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково в ночь на 30 октября в результате аварии произошло затопление крупнейшего в регионе плавучего дока, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Корабль получил повреждения и ушел на буксире. Четыре сотрудника завода пострадали, один пропал без вести.

«В настоящее время угрозы судоходству и безопасности мореплавания нет. На месте работают специалисты «ЭкоСервиса» — предприятия, специализирующегося на ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», — рассказала Марина Ковтун.

По словам главы региона, сотрудники «ЭкоСервиса» обнаружили емкость с дизтопливом, ограничили периметр разлива бонами и обработали реагентами, поэтому угрозы для экологии нет.

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Губернатор в своем видеосообщении затронула и тему пострадавших при ЧП.

«Конечно, мы все переживаем за здоровье пострадавших. Особенно за нашего земляка, который сейчас находится в реанимации, в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Дай Бог ему сил справиться», — добавила глава Мурманской области.

Марина Ковтун подчеркнула, что с руководством 82-го судоремонтного завода уже решается вопрос помощи пострадавшим и их семьям.

«На месте продолжают работать силы Северного флота», — добавила губернатор Заполярья.

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