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Упавший кран пробил в «Адмирале Кузнецове» пятиметровую дыру

Происшествия

Ремонт не потребует больших затрат и займет 7−10 дней

Мурманск, 30 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Палуба авианосца «Адмирал Кузнецов» оказалась повреждена при падении башенного крана в плавучем доке под Мурманском. Размеры пробоины — четыре на пять метров, рассказал 30 октября журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он уточнил, что оказались повреждены металлические конструкции, которые несложно восстановить. Ремонт не потребует больших затрат и займет 7−10 дней.

Угроз для выполнения ремонтных работ нет. Авианосец стоит у причала 35-го завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50, где находился «Адмирал Кузнецов». Под воду ушла жилая башня, обрушились два башенных крана.

Четыре человека получили травмы, судьба еще одного неизвестна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Затопление плавучего дока в Мурманске
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