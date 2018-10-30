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Ребенок сломал ногу на детской площадке во владимирском торговом центре

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 30 октября 2018, 14:20 — REGNUM  Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырехлетней девочки на детской площадке, установленной в торговом центре. Как сообщила 30 октября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, ребенок сломал ногу, съехав с горки игрового лабиринта.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Ребенок получил травму 17 августа в помещении детского клуба «Антошка», который расположен в ТЦ «Радуга» в Гусь-Хрустальном. Скатившись с горки, девочка ударилась ногой о твердую поверхность. Удар оказался настолько сильным, что ребенок получил перелом ноги.

«По предварительной оценке ситуации, следователь СК России пришел к выводу о том, что в нарушение действующих ГОСТов организаторами игровой комнаты не обеспечено выполнение стандартов безопасности игровой площадки и требований о надежности, устойчивости и пространственной неизменяемости покрытия пола помещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, во владимирских торговых центрах прошли массовые проверки. По их результатам было найдено 2564 нарушения, 83% из которых носят системный характер. В 67 случаях в торговых центрах не было системы противопожарной защиты.

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Происшествия на детских площадках
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