Ребенок сломал ногу на детской площадке во владимирском торговом центре

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 14:20 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырехлетней девочки на детской площадке, установленной в торговом центре. Как сообщила 30 октября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, ребенок сломал ногу, съехав с горки игрового лабиринта.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Ребенок получил травму 17 августа в помещении детского клуба «Антошка», который расположен в ТЦ «Радуга» в Гусь-Хрустальном. Скатившись с горки, девочка ударилась ногой о твердую поверхность. Удар оказался настолько сильным, что ребенок получил перелом ноги.

«По предварительной оценке ситуации, следователь СК России пришел к выводу о том, что в нарушение действующих ГОСТов организаторами игровой комнаты не обеспечено выполнение стандартов безопасности игровой площадки и требований о надежности, устойчивости и пространственной неизменяемости покрытия пола помещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, во владимирских торговых центрах прошли массовые проверки. По их результатам было найдено 2564 нарушения, 83% из которых носят системный характер. В 67 случаях в торговых центрах не было системы противопожарной защиты.