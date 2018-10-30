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В Кремле назвали нештатной ситуацию с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

Происшествия

«Ситуация нештатная, предпринимаются меры»

Москва, 30 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Ситуация с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Мурманской области является нештатной, заявил 30 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация нештатная, предпринимаются меры, естественно. Мы ориентируемся на информацию, которая идет из ОСК (Объединенная судостроительная корпорация — прим. ИА REGNUM )», — заявил Песков.

Напомним, 30 октября в Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. В результате инцидента под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава.

Кроме того, рухнули и два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. При этом сам крейсер серьёзных повреждений не получил. Пострадали четыре человека, один пропал без вести. В районе ЧП ведётся спасательная операция.

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Затопление плавучего дока в Мурманске
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