МЧС и РАН разработают совместные проекты по предупреждению ЧС

Москва, , 13:45 — REGNUM Академики РАН и специалисты научных учреждений МЧС России разработают совместные проекты по предупреждению чрезвычайных происшествий (ЧС), защиту населения и территорий от различных рисков и угроз. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали сегодня, 30 октября, министр МЧС России Евгений Зиничев и президент РАН Александр Сергеев, сообщили в МЧС

МЧС будет выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере обеспечения безопасности внедрять на практике высокотехнологичные образцы аварийно-спасательной, пожарной техники и экипировки.

Систему смс-предупреждений о ЧС в Петербурге усовершенствуют

Практические разработки, прежде всего, опираются на науку, Поэтому сотрудники РАН в свою очередь будут решать задачи, которые стоят перед МЧС, с точки зрения науки, современных технологий и новых подходов. Для совместных разработок МЧС и РАН будет создана рабочая площадка в виде научно-технического совета.

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Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России намерено в ближайшие месяцы упразднить все свои региональные центры в рамках реформирования системы управления.

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