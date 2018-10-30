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В офисах минобра Оренбуржья идут обыски

Происшествия

Силовую поддержку правоохранителям оказывают сотрудники Росгвардии

Оренбург, 30 октября 2018, 13:46 — REGNUM  В Оренбурге сегодня, 30 октября, в корпусах министерства образования Оренбургской области проводятся обыски. В Управлении Росгвардии по региону корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники ведомства оказывают силовую поддержку правоохранительным органам в проведении оперативных мероприятий.

В СУ СКР и УМВД по региону подчеркнули, что никакого отношения к обыскам не имеют. В минобре области официальных комментариев по поводу обысков не дают. Получить комментарий в УФСБ по области не удалось.

Тем временем информресурсы отмечают, что поводом для оперативных мероприятий в офисах министерства стало превышение должностных полномочий. По данным портала orenday.ru, ведомство предоставляло строительным фирмам служебную информацию о планируемых госзакупках и лоббировало интересы фирм на небезвозмездной основе.

По неофициальным данным, обыски прошли в кабинете министра Вячеслава Лабузова. Сам он при проведении оперативных мероприятий не присутствовал: находится в командировке.

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