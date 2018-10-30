Директор Мурманского морского биологического института попал под следствие

Мурманск, , 13:37 — REGNUM Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении директора Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН Павла Макаревича, сообщает телеканал ТВ-21. Его подозревают в хищении денег в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2018 года по настоящее время директор института производил необоснованные выплаты премий работникам, которые их впоследствии обналичивали и передавали ему. Похищенными деньгами, сумма которых превысила один миллион рублей, подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления регионального СКР Наталия Тростина, в настоящее время следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инкриминируемого преступления.

С учётом масштабности преступных действий и необходимости закрепления полученных доказательств, в производстве следственных действий одновременно было задействовано более десяти следственных и оперативных сотрудников следственного управления СК России по Мурманской области и УФСБ России по Мурманской области.