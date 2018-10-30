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На северо-востоке Ирака в результате теракта погибли три человека

Происшествия

Все они паломники-шииты

Багдад, 30 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Три человека погибли 30 октября в результате взрыва фугаса, заложенного на ведущей в иракский город Ханакин дороге, сообщает британское агентство Reuters.

По данным полиции, погибшие были шиитскими паломниками, направлявшимися к расположенной поблизости от этого города святыне. Все погибшие были женщинами.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Тем не менее в прошлом за подобными актами насилия стояли боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, речь идет о паломничестве в город Кербела, где проходят религиозные церемонии, посвященные памяти имама Хусейна. В 2014 году церемония Арбаина собрала около 17 миллионов человек.

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Взрывы в Ираке
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