На северо-востоке Ирака в результате теракта погибли три человека

Багдад, , 12:46 — REGNUM Три человека погибли 30 октября в результате взрыва фугаса, заложенного на ведущей в иракский город Ханакин дороге, сообщает британское агентство Reuters.

По данным полиции, погибшие были шиитскими паломниками, направлявшимися к расположенной поблизости от этого города святыне. Все погибшие были женщинами.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Тем не менее в прошлом за подобными актами насилия стояли боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, речь идет о паломничестве в город Кербела, где проходят религиозные церемонии, посвященные памяти имама Хусейна. В 2014 году церемония Арбаина собрала около 17 миллионов человек.