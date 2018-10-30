В ОСК не ожидают новостей о серьезных повреждениях «Адмирала Кузнецова»

Мурманск, , 12:27 — REGNUM Водолазы обследуют подводную часть корпуса тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», чтобы убедиться, что при аварии на 82-м судоремонтном заводе не получены повреждения ниже ватерлинии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

«Нам необходимо провести водолазный осмотр всего того, что ниже ватерлинии, чтобы убедиться, что никаких повреждений нет. Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим», — сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он также сообщил, что крейсер получил повреждение в виде рваного отверстия размером четыре на пять метров.

Напомним, сегодня в посёлке Росляково Мурманской области при выходе из плавучего дока ПД-50 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошло ЧП. В результате инцидента под воду ушла жилая башня, в которой проживали 50 человек личного состава. Кроме того, рухнули и два башенных крана, один из них — на палубу «Адмирала Кузнецова». В результате ЧП док затонул. Пострадали четыре человека, один человек пропал без вести. В районе ЧП ведётся спасательная операция.

Органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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