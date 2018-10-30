21 человек остается в больницах Кубани после наводнения

Туапсе, Краснодарский край, , 12:17 — REGNUM 21 человек, в том числе — четверо несовершеннолетних, пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае 24−25 октября, остаются в больницах региона по состоянию на 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Как сообщается, медики продолжают оказывать необходимую помощь жителям районов края, пострадавших от наводнения. На данный момент врачебно-сестринские бригады провели 13 тысяч подворовых обходов в зоне подтопления: медики уже побывали во всех пострадавших домах Сочи, Апшеронского и Туапсинского районов, сейчас они проводят повторные обходы.

«По последним данным, провакцинировано 3237 человек, профагировано — 3561. Амбулаторная медицинская помощь оказана 360 пациентам, в том числе 74 детям», — сообщили в минздраве края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней и наводнения в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи 24−25 октября число пострадавших достигло 380 человек. Шесть человек погибли, СКР возбудил и расследует уголовные дела, в том числе и о халатности со стороны чиновников.