В Москве проводят проверку после смерти школьника на уроке физкультуры

Москва, , 12:16 — REGNUM В Москве следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ученика одной из школ на уроке физкультуры, сообщает 30 октября пресс-служба главного следственного управления СКР по столице.

По предварительным данным, 14-летний ученик вышел на улицу для занятия физкультурой, резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую, но ребенок скончался.

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудников учебного заведения и одноклассники ученика. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в школьном лагере в Башкирии восьмилетний мальчик скончался во время спортивных занятий, ребенку стало плохо на спортплощадке лагеря, после чего ему вызвали скорую помощь, однако по пути в больницу мальчик умер.

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