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Аварии с участием семи автомобилей произошли на МКАД

Происшествия

Причиной стала непогода

Аварии с участием семи автомобилей произошли на МКАД
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Массовое ДТП

Москва, 30 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Три ДТП произошли на 81-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) в ночь на 30 октября. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД, передают «Вести».

В общей сложности участниками аварий стали семь автомобилей. В одном случае столкнулись три машины, в двух случаях — по два автомобиля.

Во всех случаях аварии произошли из-за непогоды — вечером 29 октября в столичном регионе наблюдалась метель.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября столичным автомобилистам, не успевшим сменить шины на зимние, рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Поездки на летней резине чреваты авариями, предупредили в ЦОДД.

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Дорожно-транспортные происшествия
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