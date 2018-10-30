В Венеции и окрестностях готовятся к новому урагану

Венеция, Италия, , 12:13 — REGNUM Вопреки более ранним прогнозам метеорологов, во вторник, 30 октября, погода в северных регионах Италии, особенно на северо-востоке, в окрестностях Венеции, продолжает ухудшаться, сообщает Corriere della Sera.

В Венеции во вторник, как и в понедельник, закрыты учебные заведения. В министерстве внутренних дел страны рекомендовали закрыть и государственные учреждения и обратились к гражданам с призывом по возможности не покидать своих домов. Губернатор региона Лука Дзайя в специальном обращении заявил, что с учетом погодных условий эти меры являются необходимыми.

Как сообщалось ранее, в понедельник и в ночь на вторник в результате обрушившегося на северные регионы страны урагана и шторма погибли по меньшей мере девять человек, десятки человек пострадали. Граждане вызывали спасателей более пяти тысяч раз, в большинстве случаев эти обращения были связаны с падениями или угрозой падений деревьев.

В ряде регионов последствия особенно сложные. В частности, в Кортине д’Ампеццо люди остаются без света с вечера понедельника, всего эта проблема затронула более чем 100 тысяч человек. В Рапалло был полностью разрушен небольшой порт, многие из пришвартованных там яхт были разбиты. Спасатели были направлены на помощь людям, которых непогода застала в горах или в окрестностях водоемов.

В самой Венеции в понедельник уровень воды поднялся на 156 сантиметров, затоплен был фактически весь центр города. Местные власти во вторник обратились с призывом к гражданам избегать приближаться к водоемам.

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