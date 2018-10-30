На Алтае из детской больницы эвакуировали более 130 человек

Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации пациентов и персонала в одном из корпусов детской больницы в Горно-Алтайске. Об этом 30 октября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Алтаю.

Информация о замыкании в здании на Коммунистическом проспекте поступила в экстренные службы в 11:52 по местному времени (07:52 мск). В терапевтический корпус детской больницы прибыли пожарные.

Открытого горения не произошло. Из здания вывели 136 человек. Больных разместили в хирургическом и терапевтическом отделениях ЦРБ.

Менее чем через час пациенты и персонал стали возвращаться в корпус. Было задействовано 43 человека и 12 единиц техники.