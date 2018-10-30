Вторник, 30 Октября 2018 года
13:20:20 МСК

На Алтае из детской больницы эвакуировали более 130 человек

Происшествия

Больных разместили в других отделениях

Горно-Алтайск, 30 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации пациентов и персонала в одном из корпусов детской больницы в Горно-Алтайске. Об этом 30 октября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Алтаю.

Информация о замыкании в здании на Коммунистическом проспекте поступила в экстренные службы в 11:52 по местному времени (07:52 мск). В терапевтический корпус детской больницы прибыли пожарные.

Открытого горения не произошло. Из здания вывели 136 человек. Больных разместили в хирургическом и терапевтическом отделениях ЦРБ.

Менее чем через час пациенты и персонал стали возвращаться в корпус. Было задействовано 43 человека и 12 единиц техники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на электросетях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить