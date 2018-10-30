Девять человек погибли и десятки пострадали в результате урагана в Италии

Венеция, Италия, , 11:54 — REGNUM Девять человек погибли и десятки пострадали в результате мощного урагана и шторма, обрушившегося на северные регионы Италии в ночь на вторник, 30 октября, сообщает информагентство Askanews.

Граждане страны около 5000 раз обращались за помощью к спасателям. В большинстве случаев проблема состояла в упавших или опасно накренившихся деревьях. Погибли в том числе и несколько спасателей во время оказания помощи гражданам.

В Лигурии, на северо-западе страны, порывы ветра достигали 180 километров в час. На некоторых автомобильных и железных дорогах движение приостановлено.

Около 110 тысяч человек остаются без света из-за обрыва линии электропередачи в Беллуно. Провести ночь в темноте пришлось и 40 тысячам жителей в Тоскане.