В Волгограде 10 дней искали сбежавших из колонии осужденных

Волгоград, , 11:52 — REGNUM В Волгоградской области задержаны осужденные, которые совершили побег из колонии-поселения региона. Как сообщила 29 октября пресс-служба областного управления ФСИН, беглецов обнаружили в Калачевском районе региона. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСИН и полиции 29 октября текущего года осужденные были задержаны на территории Калачевского района Волгоградской области», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что осужденные сбежали с участка колонии-поселения ИК-12 еще 19 октября. В пресс-службе УФСИН сообщали, что заключенные имели положительные характеристики, из-за чего в 2017 году их перевели из колонии общего режима в участок колонии-поселения. Здесь они работали на выводном производственном участке. При этом в колонии-поселении осужденные могут спокойно и без охраны перемещаться по территории, а с разрешения администрации могут даже выходить за пределы колонии, если это нужно для работы или обучения.

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