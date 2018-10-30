Вторник, 30 Октября 2018 года
13:22:17 МСК

Волгоградский сотрудник УФСИН попался на взятке за УДО осужденного

Происшествия

В отношении работника колонии-поселения возбуждено уголовное дело

Волгоград, 30 октября 2018, 11:42 — REGNUM  В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении сотрудника регионального управления ФСИН. Как сообщила 30 октября пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, сотрудник колонии-поселения получил от заключенного 200 тыс. рублей за обещание помочь с условно-досрочным освобождением.

Дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ — «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения». Следователи считают, что в январе 2018 года сотрудники УФСИН предложил заключенному, который был осужден на 1 год и 4 месяца колонии, за 200 тыс. помочь с получением УДО. Спустя несколько месяцев он снова напомнил о своем предложении. Мужчина согласился и передал 25 октября деньги. Встреча и получение денег произошли под пристальным вниманием сотрудников УФСИН и ФСБ России. В результате подозреваемый был задержан при получении денег.

Подозреваемый признал свою вину. Также установлено, что он не собирался помогать осужденному в получении УДО, а деньги хотел потратить на личные нужды.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить