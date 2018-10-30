Волгоградский сотрудник УФСИН попался на взятке за УДО осужденного

Волгоград, , 11:42 — REGNUM В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении сотрудника регионального управления ФСИН. Как сообщила 30 октября пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, сотрудник колонии-поселения получил от заключенного 200 тыс. рублей за обещание помочь с условно-досрочным освобождением.

Дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ — «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения». Следователи считают, что в январе 2018 года сотрудники УФСИН предложил заключенному, который был осужден на 1 год и 4 месяца колонии, за 200 тыс. помочь с получением УДО. Спустя несколько месяцев он снова напомнил о своем предложении. Мужчина согласился и передал 25 октября деньги. Встреча и получение денег произошли под пристальным вниманием сотрудников УФСИН и ФСБ России. В результате подозреваемый был задержан при получении денег.

Подозреваемый признал свою вину. Также установлено, что он не собирался помогать осужденному в получении УДО, а деньги хотел потратить на личные нужды.