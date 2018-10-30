Один человек погиб, двое ранены в ДТП с автобусом под Тулой

Богородицк, Тульская область, , 11:32 — REGNUM Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии с участием автобуса ПАЗ в Богородицком районе Тульской области утром 30 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о ДТП поступило около 08:37. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса ПАЗ, который следовал Богородицк-Щеглы, не справился с управлением на скользкой дороге и допустил опрокидывание автобуса.

На момент аварии в автобусе находились десять человек, в том числе учителя местной школы. В результате аварии погиб мужчина 1972 года рождения. Еще два человека, в том числе 11-летний мальчик, получили травмы.

По предварительным данным. причиной аварии могли стать погодные условия — на дороге наблюдалось обледенение асфальтового покрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате аварии с участием микроавтобуса в Тверской области 30 октября 13 человек пострадали, восемь госпитализированы.