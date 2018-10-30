Сотрудники ФСБ обезвредили в Татарии ячейку ИГ*

Набережные Челны, Татария, , 11:27 — REGNUM В Татарии сотрудники спецслужб обезвредили законспирированную террористическую ячейку, которая координировала свои действия с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны 18 человек, сообщили 20 октября в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что задержанные намеревались совершить ряд резонансных акций в России, после чего присоединиться к боевикам в Сирии. Для этого члены группы вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора.

«В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы», — говорится в сообщении.

Также были проведены задержания еще шестерых членов группы и 11 граждан, попавших под их влияние. Отмечается, что лидером преступной группы был житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду идей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее Московском регионе были задержаны шесть членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых изъято автоматическое оружие. Кроме оружия, у членов законспирированной ячейки обнаружены схемы изготовления взрывных устройств, крупная сумма денег, а также отчеты о подготовке терактов в Москве.

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