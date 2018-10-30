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В столице Тувы неизвестные подожгли танк-памятник Т-34

Происшествия

Пожар удалось быстро ликвидировать

Кызыл, 30 октября 2018, 11:02 — REGNUM  В столице Тувы городе Кызыле загорелся танк Т-34. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл 27 октября.

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К моменту прибытия пожарных расчётов из военной машины, установленной в честь Победы в Великой Отечественной войне на пощади Победы, шёл дым.

«Пожарные демонтировали люк и обнаружили, что в корпусе танка горит скопление мусора», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

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Ликвидировать возгорание удалось за считаные секунды. По данным ГУ МЧС, к пожару могло привести неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в ленинском районе Ростова-на-Дону гуляющие в парке Строителей подростки разожгли костёр на мемориале, возведённом в память о миллионах людей, погибших в ходе политических репрессий. Кроме того, на комплексе «Невинно убиенным» молодые люди играли в карты. Выходка подростков вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей.

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