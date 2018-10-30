Раскрыто убийство пропавшего в Железногорске семилетнего мальчика — СКР

Железногорск, Курская область, , 10:56 — REGNUM В Курской области раскрыто убийство пропавшего в Железногорске семилетнего мальчика. Об этом сообщает 30 октября пресс-служба областного Следственного управления СКР.

По версии следствия, виновен в убийстве ребенка его 39-летний сосед, заманивший ребенка в свою квартиру, надругавшийся над ним и впоследствии убивший.

«Затем он положил тело ребенка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 км от Железногорска, где спрятал тело в лесопосадке», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что в Чите суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей 19 октября по дороге в школу.

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