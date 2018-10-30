После затопления дока под Мурманском возбуждено уголовное дело

Мурманск, , 10:53 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего гибель человека, возбуждено после затопления судоремонтного плавучего дока в поселке Росляково. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Затопление дока произошло 29 октября.

В СКР отмечают, что ЧП случилось в результате «нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений». Пострадали пять человек: один работник дока пропал без вести, четверо были подняты из воды с обморожениями и переданы медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», оказался полностью затоплен. Крейсер без серьезных повреждений отбуксировали на 35-й судоремонтный завод, специалисты оценивают его состояние.

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