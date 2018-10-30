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Кризисный центр авиакомпании Lion Air: 11 жертв не ищут их родные

Происшествия

11 человек, которых не разыскивают их семьи, не относились к экипажу самолета

Джакарта, 30 октября 2018, 10:44 — REGNUM  Сотрудники кризисного центра авиакомпании Lion Air объявили, что у них зафиксировано 11 жертв крушения самолета, чьи семьи не обратились в центр, сообщает Antaranews.

В авиакомпании заявили, что 11 человек, которых не разыскивают их семьи, не относились к экипажу самолета.

«Рейс JT 610 перевозил 178 взрослых пассажиров, одного ребенка и двух младенцев. Экипаж самолета состоял из пилота, помощника пилота, шести бортпроводников и трех стюардесс-стажеров, которые проходили обучение», — отметили в авиакомпании.

Напомним, авиакомпания Lion Air — крупнейшая частная авиакомпания в Индонезии, основанная в 1999 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 151 семья сдали ДНК для распознавания жертв авиакатастрофы.

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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