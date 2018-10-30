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Дело по затоплению дока в Мурманске возбуждено по статье о смерти человека

Происшествия

В СКР подтвердили информацию о пострадавшем и пропавшем без вести

Дело по затоплению дока в Мурманске возбуждено по статье о смерти человека
Йозеф Исраэлс. Рыбаки несут утопленника (фрагмент)

Мурманск, 30 октября 2018, 10:46 — REGNUM  По факту затопления большого плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили 30 октября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ведомство подтвердило, что в результате ЧП в поселке Росляково под Мурманском пострадали пять человек: четверо работников предприятия извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в больницы, один человек считается пропавшим без вести.

По предварительной информации, аварийная ситуация произошла в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений. Идут мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося.

«В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока», — заявили в СЗСУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело будет вести первый отдел по расследованию особо важных дел. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте, в Мурманск выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, по данным администрации Мурманской области, плавучий док ПД-50 полностью затоплен. Выходивший из него в момент ЧП авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на буксире ушел на 35-й судоремонтный завод, где проводится оценка его состояния и полученных повреждений.

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