Житель Алтайского края лишился жизни из-за квартиры

Барнаул, , 10:17 — REGNUM У истории с похищением жителя Барнаула, квартира которого приглянулась троим преступникам, наверняка был бы совершенно другой конец, если бы пострадавшему не удалось сбежать от своих истязателей. Подробности уголовного дела, уже рассмотренного в суде сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ (вымогательство, похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа) сообщает сегодня, 30 октября, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Подписания документов о передаче права собственности на жилье преступники добивались в апреле 2017 года, пристегнув хозяина квартиры наручниками к батарее.

«Кроме того, угрожая оружием, они завладели документами на квартиру, паспортом потерпевшего, а также ценностями на сумму около 80 тысяч рублей. Спустя сутки вымогатели поместили мужчину в хозяйственную сумку, после чего вывезли в одно из сел Первомайского района», — пояснили следователи.

По их оценке, довести до конца преступный умысел не получилось только потому, что потерпевшему удалось сбежать из дома, в котором его удерживали.

Несмотря на то, что потерпевший по уголовному делу скончался через месяц после совершения в отношении него преступлений, следователям удалось восстановить картину произошедшего. Истязатели получили длительные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.