Энергоснабжение на Кубани полностью восстановлено

Туапсе, Краснодарский край, , 10:05 — REGNUM Энергоснабжение и водоснабжение районов Краснодарского края, пострадавших в результате ливневых дождей и наводнения 24−25 октября, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС 30 октября.

В общей сложности, как сообщало ИА REGNUM, без электроснабжения остались около 33 тысяч человек — в населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов, а также Адлерского, Лазаревского и Дагомысского районов Сочи. На ликвидации последствий непогоды работали более 260 человек. Ночью 30 октября энергоснабжение было полностью восстановлено. Накануне, 29 октября, власти Сочи сообщили о том, что энергоснабжение города-курорта полностью восстановлено. 27−28 октября было восстановлено водоснабжение Туапсе: коммунальщикам пришлось заменить 200 м трубы, которую поток воды просто смыл.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Краснодарском крае 24−25 октября. В результате оказались подтоплены 2,5 тыс. жилых домов, повреждены объекты инфраструктуры. Шесть человек погибли, 380, по последним данным, пострадали.

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