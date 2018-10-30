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Новая авария с микроавтобусом под Тверью: восемь человек госпитализированы

Происшествия

Пострадавшие – граждане Молдавии

Тверь, 30 октября 2018, 09:49 — REGNUM  Восемь человек госпитализированы с травмами в результате автоаварии с участием микроавтобуса в Зубцовском районе Тверской области 230 октября. По информации регионального управления ГИБДД, авария произошла на 195-м километре трассы М-9 «Балтия».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, машина вылетела с дороги в кювет, а затем врезалась в дерево.

В результате автоаварии пострадали 13 человек, восемь из них госпитализированы. По информации РИА Новости, пострадавшие — граждане Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Тверской области в аварии с участием микроавтобуса и автобуса погибли 13 человек. СКР возбудил уголовное дело, под арестом оказался директор предприятия, эксплуатировавшего микроавтобус.

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