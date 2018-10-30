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Возле берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Афины , 30 октября 2018, 09:42 — REGNUM  Возле греческого острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы 30 октября в 04:59 по местному времени (05:59 мск), очаг землетрясений находился в 50 км юго-западнее острова и в 295 км западнее Афин. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у западных берегов Греции в Ионическом море. Эпицентр находился в 277 км к западу от Афин и залегал на глубине 10 км.

Землетрясение вызвало нарушение электроснабжения части острова, в некоторых местах произошли камнепады. Кроме того пострадал и монастырь XIII века в Строфадии.

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Землетрясения
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