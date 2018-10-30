На Урале пострадавшим от диких собак матери и ребёнку выплатят компенсацию

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM В Свердловской области администрация Нижнего Тагила компенсирует моральный вред матери и её ребёнку, на которых весной 2018 года напали безнадзорные собаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд, рассмотрев исковое заявление прокурора, вынес решение о его удовлетворении. Суд определил в качестве компенсации морального вреда 5 тыс. рублей, которые постановил взыскать в администрации города в пользу законного представителя ребенка», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение бездомных собак в Нижнем Тагиле на мать, её четырёхлетнего ребёнка и их домашнего питомца произошло 7 марта 2018 года. В результате агрессии животных ребёнок получил ссадины, а домашняя собака погибла. По факту нападения безнадзорных собак была организована прокурорская проверка.

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