Спасатели применили многолучевой эхолот для поиска жертв самолета Lion Air

Караванг, Индонезия, , 09:41 — REGNUM На второй день поисков жертв авиакатастрофы в Индонезии спасатели приняли решение использовать многолучевой эхолот, аппарат будет исследовать морское дно, чтобы найти скопление металла, сообщает Antaranews.

«С помощью этой техники поиск пойдет быстрее. Глубина моря, где предположительно упал самолет Lion Air достигает 35 метров, но это не означает, что вести поиски легче», — заявил руководитель спасательной операции.

В настоящее время в розыскную группу входят профессиональные спасатели, полиция и военные, так что поиск и эвакуация жертв, как ожидается, пойдет быстрее.

Напомним, самолет B737−8 Max с номером рейса JT 610, принадлежащий авиакомпании Lion Air, который летал из международного аэропорта Сукарно-Хатта в аэропорт Депати Амир в Пангкалепинанге, исчез с экранов радара 29 октября 2018 года спустя 13 минут полета. Самолет перевозил 189 пассажиров.

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