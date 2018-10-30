Выбросили или украли? В Пермском архиве пропали документы XVIII века

Пермь, , 09:35 — REGNUM В государственном архиве Пермского края пропали исторические документы. В ходе плановой проверки недосчитались архивного дела 377, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в архиве и добавили, что документы объявлены в розыск.

Разыскиваемое архивное дело представляет собой Ревизские сказки 1782 года отдельных епархий, наместничеств, духовных правлений, церквей Пермской губернии о состоящих священнослужителях. Как отметили в госархиве Прикамья, Ревизские сказки не относятся к особо ценным архивным документам, поэтому копии уникальных документов не делались ни на бумажных, ни на электронных носителях. Потерянный документ представлял собой 263 листа, был отреставрирован, подшит и хранился в твёрдой обложке.

Портал v-kurse.ru, опубликовал несколько версий ЧП в архивном фонде, по одной из которых уникальный документ попросту выбросили в мусорное ведро, а затем Ревизские сказки последовали на свалку. По другой версии, документ может всплыть позже на чёрном антикварном рынке. Ну и третьей версией стала забывчивость сотрудников. Бывают случаи, когда специалисты кладут папку с документом не на своё место, потом она находится.

Добавим, ревизская сказка — это документ, в котором отражались результаты проведенной проверки податного населения. Проводилась она несколько лет. В общей сложности было проведено 10 ревизий с 1718 по 1856-й. Цель такого контроля была в том, чтобы осуществлять подушное налогообложение населения. По этим документам можно проводить генеалогические исследования.